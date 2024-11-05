В День народного единства в г. Луховицы прошел праздничный автопробег

В мероприятии предлагали принять участие каждому жителю, который управляет автотранспортным средством. Требования простые: украсить автомобиль праздничными флагами.

Автопробег стартовал в 11.00 от здания сетевого магазина, расположенного на улице Гайдара. Украшенная флагами и тематической символикой автоколонна торжественно проехала по центральным улицам города. Организацией забега занимались представители местного отделения партии «Единая Россия», команда автоклуба Zero Breath и молодогвардейцы муниципалитета.

«День народного единства — общий праздник, и поучаствовать в автопробеге тоже мог каждый. Здорово, что нашу инициативу поддержали жители, среди участников были представители молодежи и семьи с детьми. Луховичане приветствовали колонну машин — пешеходы махали и улыбались, автомобилисты сигналили. Пробег подарил участникам массу положительных эмоций», — отметила депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Автопробег прошел организованно. Автолюбители были рады принять участие в мероприятии. Положительные отзывы также оставили местные жители, ставшие свидетелями передвижения колонны. Мероприятие прошло без происшествий.