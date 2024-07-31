В день празднования Дня города в Талдоме пройдет «Городок здоровья»

В субботу, 3 августа, в рамках празднования Дня города Талдом в Парке «Победа» жители смогут пройти обследование в 12 секциях здоровья. «Городок здоровья» будет работать с 12:00 до 16:00.

«Традиционно проводим для жителей и гостей Талдомского округа большой День здоровья. В этом году разные специалисты будут вести прием, проводить скрининг, консультации, мастер-классы и обучения. Наша роль – здоровья контроль! Приглашаем всех принять участие и позаботиться о здоровье всей семьи», — поделился и.о. главного врача Талдомской больницы Александр Орлов.

Медики Талдомской больницы предложат горожанам:

• выявить предрасположенность к заболеваниям или скрытые болезни путем анкетирования;

• измерить рост и вес;

• установить индекс массы тела;

• помереть артериальное и внутриглазное давление;

• сдать экспресс-тест для определения уровня глюкозы и холестерина в крови;

• получить консультацию терапевта.

Кроме того, горожанам предложено выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Для этого необходимо пройти обследование на кардиовизиографе. Пациентам могут сделать УЗИ щитовидной железы.

Гинеколог расскажет женщинам, как в домашних условиях провести обследования молочных желез для профилактики развития рака. Стоматологи примут детей и их родителей, чтобы проинформировать семьи о правильной гигиене полости рта. Для детей будет функционировать секция «Детское здоровье». Ребят угостят витаминным набором из фруктов и овощей. Им также расскажут о важности правильного питания. Родителям продемонстрируют, как выполнять детский массаж, проконсультируют по возникающим вопросам.

Специалисты профилактической секции «Талдом без наркотиков!» организуют акции, в рамках которых поделятся эффективными способами отказа от вредных привычек. Врач-инструктор проведет обучение навыкам оказания первой помощи и методам сердечно-легочной реанимации.

Горожане, которые примут участие во всех предложенных акциях дня, будут автоматически приглашены на «Лотерею здоровья». Каждый получит шанс выиграть спортивные призы.

Напомним, что «Городок здоровья» проходит каждый год. Порядка 200 человек приходят проверить свое здоровье или получить консультацию профильного специалиста.