В День России над Серпуховским городским округом был поднят государственный флаг

12 июня над селом Турово торжественно подняли российский триколор и масштабную 80-метровую Георгиевскую ленту, созданную в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это стало ярким символом сплоченности и мощи России.

Инициатором захватывающего воздушного представления выступил спортивный клуб любителей сверхлегкой авиации «Игра гравитации». Эта акция — выражение глубокого почтения к Отечеству, его жителям и подвигу героев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В небе над Турово пролетели восемь летательных аппаратов: семь парапланов и один дельтаплан. На высоте 200 метров над землей команда клуба «Игра Гравитации» и их лидер, известный парапланерист, исследователь Арктики, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, поздравили жителей села с Днем России.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В планах клуба на этот год — масштабный полет с Георгиевской лентой вдоль побережья от Каспийского моря до Черного, охватывающий девять регионов России, включая Дагестан, Чеченскую Республику, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. В каждом регионе спортсмены намерены провести красочные воздушные шоу, посвященные Дню Победы.