В День тренера в Химках наградили лучших специалистов

В понедельник Химки торжественно отметили День тренера. В честь праздника в округе прошло вручение почетных грамот сотрудникам спортивной сферы.

Специалистов поздравили бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года по легкой атлетике в толкании ядра, заслуженный мастер спорта России Ирина Худорошкина, начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин, а также депутат Совета депутатов Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

В частности, знаки отличия за заслуги перед городским округом получил тренер спортивной школы по зимним видам Лариса Блохина, а за труды и усердие отметили Елену Рыжову, тренера по водно-моторному спорту школы по ТВС.

В общей сложности, благодарственными письмами отметили более 20 тренеров спортивных школ Химок. Почетных сотрудников поздравил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Спортивный тренер — это призвание. Благодаря профессионализму, высоким нравственным качествам, мудрости и терпению наставника формируется личность спортсмена, его жизненные цели, упорство и трудолюбие», — поделился Валентин Герасимов.

Он отметил, что именно тренер помогает воспитаннику раскрыть способности, зарядиться уверенностью и учит умению преодолевать неудачи, достигая побед.

«Мы хотим, чтобы наших героев, которые зачастую остаются за кулисами, знали в лицо и благодарили за их работу», — добавил Герасимов.

С помощью видеопоздравлений химкинских тренеров поздравили: заслуженный мастера спорта СССР, чемпион Олимпийских игр по фехтованию, мира и Европы Ильгар Мамедов, заслуженный мастера спорта России по боксу, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, заслуженный тренер России Александр Лебзяк и телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев.

Отметим, что сегодня городской округ Химки славится и прекрасными спортивными школами и блестящими воспитанниками. В муниципалитете созданы все условия для развития детей.