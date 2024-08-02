В день ВДВ над Коломной развернули флаг «крылатого десанта»

Праздник традиционно отмечается в России каждый год 2 августа. В честь него местные жители смогли увидеть над головой большой флаг «крылатого десанта», а также смелый и захватывающий прыжок парашютиста Олега Тощева.

Впервые такое зрелище прошло в 2020 году – в небе над Коломной оказался на тот момент самый большой флаг ВДВ. Площадь голубого знамени в 2024-м составила свыше 1070 квадратных метров, что можно назвать новым национальным рекордом! В прошлый раз в воздухе развернули знамя на 300 квадратных метров.

Весил флаг примерно 50 килограммов – то есть, примерно, как новорожденный бегемот. Вместе с ним в ранце поместилась специальная грузовая система, которая отвечает за правильное раскрытие флага и предотвращает спутывание (ее вес достигает 40 кг).

Парашютист аэрограда «Коломна» Олег Тощев десантировался с высоты более 2,5 километров. К слову, сейчас он работает инструктором ПДП, AFF и тандем-инструктором. А прыжки совершает с 2009 года. Однажды он помог развернуть в небе российских флаг и самую большую в мире копию Знамени Победы.