В День волонтера Подмосковья глава Наро-Фоминского г.о. наградил общественников

«Я от всей души поздравляю всех тех, кто ни ради награды, а по зову сердца спешит на помощь нуждающимся! Дорогие волонтеры! Своим искренним стремлением сделать мир вокруг себя лучше, светлее и комфортнее вы создаете прочный фундамент для будущего всей страны. Вы – настоящие герои своего времени, творящие невозможное под единым флагом добра. От лица всех жителей нашего округа и от себя лично выражаю глубокую благодарность всем нашим волонтерам. Низкий поклон каждому за сердечное тепло, доброту, отзывчивость и самоотдачу! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!» — сказал Глава округа Роман Шамнэ.

Глава Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ провел церемонию награждения волонтеров муниципалитета. Так, за добровольческую, бескорыстную и честную роботу награды получили 14 человек. Из них 11 активистов получили Грамоты от секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова. Три активиста были удостоены Благодарственных писем от секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ.

Каждый из волонтеров занимается важной гуманитарной миссией. Так, заведующий хозяйственным сектором МАУК «ДКиС «Тамань» Надежда Алекинова плетет маскировочные сети и собирает необходимые вещи для бойцов СВО и раненых военнослужащих. Сотрудник МКЦ Денис Анищенко оказывает поддержку пожилым и тем, кто ограничен в своих действиях. Его коллега Артем Ермаков также оказывает всестороннюю поддержку в данном направлении.

Индивидуальный предприниматель Алексей Кан не оставляет одинокими беженцев и жителей новых регионов. Член творческого объединения детских авторов России и Межрегионального литературно-художественного объединения «Страна детства» Олеся Куликова поднимает боевой дух людей, организовывая благотворительные концерты. Пенсионер Любовь Лесовщикова занимается культурными мероприятиями для семей СВО.

Заместитель директора МАОУ Селятинской средней школы №1 по воспитательной работе Светлана Мархгейм курирует изготовление свечей и маскировочных сетей. Индивидуальный предприниматель Максуджон Муминов оказывает разноформатную помощь участникам СВО и их близким родственникам.

Заведующий структурным подразделением «Волченки» МБУК Городской Дом культуры «ВЕРЕЯ» Ольга Пчелкина организовывает праздничные мероприятия для тех, кто не имеет физической возможности выходить из дома. Индивидуальный предприниматель Юрий Ухватов доставляет гуманитарные грузы в зону СВО, собирает вещи для бойцов и жителей Курса. Машинист насосных установок Валентина Шумаева оказывает постоянную помощь СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что более 50 тыс. волонтеров оказывают поддержку соотечественникам.