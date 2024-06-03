В день защиты детей в парке Шатуры открылся город профессий

В шатурском парке им.Гагарина в Международный день защиты детей функционировал город профессий.

Ребятам предложили перевоплотиться в роль радиоведущего, исследователя, художника и графического дизайнера. У каждого участника была собственная трудовая книга. Юным шатурянам предлагали отвечать на вопросы или выполнять несложные задания, например, нарисовать тематический рисунок. За задания они получали баллы, которые вносили в их трудовую.

На территории парка проводили различные мастер-классы. Активисты российского движения детей и молодежи научили ребят плести маскировочные сети. Также напомнили о правилах оказания первой медицинской помощи. Многие мастер-классы способствовали развитию творческих способностей. Гости города профессий играли на ханги, лепили из глины и создавали уникальные композиции из сухоцветов. Активные ребята получали «рублята» — детская валюта, которую в завершении мероприятия обменивали на памятные подарки.

На сцене парка состоялся фестиваль «Да здравствует, игра». Творческие коллективы городского округа Шатура выступили с увлекательными номерами. Каждый гость праздника получил мороженое. Такой подарок детям сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.