В деревне Бершово г.о. Чехов устанавливают новую блочно-модульную газовую котельную

Часть работ были своевременно выполнены в летний период времени. В частности, специалисты провели работы по устройству фундамента и реализовали подготовительный этап для дальнейшей прокладки сетей. Котельная стала участницей региональной программы комплексной модернизации объектов теплоснабжения муниципалитета. Работы на объекте завершат в 2025 году.

«Этот современный объект заменит устаревшую угольную котельную и обеспечит теплом два многоквартирных дома, а также десяток частных домовладений, где проживает более 200 жителей», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Глава муниципалитета Михаил Собакин сообщил о заключении контрактов на проведение проектно-изыскательских работ по четырем котельным округа, в частности, № 1 и № 2В, а также №4 (ул. Гагарина) и № 5 (Мещерское). До конца 2024 года будет также заключен контракт на ПИР котельной № 27 (Новый Быт).

Кроме того, дополнительно объявлен конкурс на выбор подрядчика для работ в котельной № 25, расположенной в селе Талалихино. В рамках договора необходимо подготовить проектную и рабочую документации, а также на протяжении 2025 и 2026 годов выполнить реконструкцию объекта. Ремонт будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».