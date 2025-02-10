В деревне Доршево г.о. Клин сносят три аварийные строения

В городском округе Клин в рамках реализации проекта по ликвидации аварийных строений подрядная организация сносит три дома, расположенные в деревне Доршево.

В одном из домов ранее располагалось общежитие совхоза «Динамо». Два других здания выполняли функцию хозпостроек. Строения вошли в перечень объектов по демонтажу из-за своей ветхости. Они могут угрожать безопасности граждан.

«Здания были уже в полуруинированном состоянии: ни дверей, ни окон, частично разрушены стены, поэтому такие работы по сносу были необходимы», — объяснил уполномоченный представитель Главы г. о. Клин по Восточному территориальному округу Павел Плюснин.

Демонтажные работы проходят по территории всего муниципалитета. В перечень объектов вносят ветхие строения. Аналогичные меры применяют в случае, если строения были сооружены самовольно, без необходимых документов и разрешений. В нынешнем году решено снести порядка 15 аварийных многоквартирных домов и десять объектов некапитального строительства.

«Сейчас завершаются работы по демонтажу аварийных сараев, которые были незаконно построены в поселке Майданово возле домов №14 и 15. Дальше будем демонтировать аварийный дом №2 на ул. Лысенко и дом №47 на ул. Коллективная», — рассказала заместитель Главы г. о. Клин Наталья Писаревская.

Аварийный дом №12, расположенный в Демьянове, также вошел в перечень объектов по сносу. Ветхие строения демонтируют не только на муниципальных землях. Например, в настоящее время работы ведутся на территории бывшего детского лагеря. Здание разбирает собственник участка в поселке ПМК-8.