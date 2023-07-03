В деревне Емельяновка Городского округа Коломна открыли новую детскую площадку

Целый игровой городок, площадью в 300 м. кв. торжественно открыли в деревне Емельяновка под Озерами. Его построили для местных ребят по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Вместе с детьми и их родными на открытие пришли парламентарий Московской областной думы Игорь Исаев и глава Городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

«Продолжаем радовать наших детишек новыми детскими площадками. Хочется выразить благодарность губернатору региона за такую возможность, – сказал Александр Гречищев. – Это современная, безопасная площадка, на которой есть игровые элементы для детей разного возраста. В деревнях такие комплексы становятся центром притяжения жителей».

Этот игровой комплекс сделали в стиле модерн. При создании площадки предусмотрели и меры безопасности. Ее основу устелили противоударным прорезиненным покрытием. А еще здесь будет интересно проводить время детям всех возрастов. В городке есть горки, места для лазания, качели, карусели и даже скалодром. Пока ребята играют взрослые, тем временем, могут посидеть на удобных скамейках. Также на площадке установили информационные щиты и урны для мусора.

И это не единственный игровой комплекс, который идет в зачет округу в этом году. Всего до конца 2023-его здесь появится семь детских площадок. Четыре из них построят в сельской местности, а три в городе.