В деревне г.о. Черноголовка провели выездную диспансеризацию

Во вторник, 13 августа, в городском округе Черноголовка для жителей деревни Ботово и прилегающих территорий (Старки, Стояново, Беседы) провели выездную диспансеризацию.

Потребность в проведении выездной диспансеризации была выявлена во время встречи с местными жителями в рамках выездной администрации 28 июня. Глава муниципалитета Роман Хожаинов и Главный врач ГБУЗ МО «Ногинская Больница» Сергей Лившиц обсудили возможность реализации мероприятия.

На территории около Ботовского клуба установили передвижные медицинские комплексы, чтобы желающие могли сделать ЭКГ и флюорографию. Жители прошли медицинский осмотр, сдали крови, измерили давление и проконсультировались у терапевта и отоларинголога. Также прием вели гинеколог и уролог.

«Это первый наш опыт в проведении таких мероприятий, и он, на мой взгляд, прошел удачно», — высказал мнение Глава муниципалитета Роман Хожаинов.

Услугой бесплатной диспансеризации воспользовались более 30 жителей деревни Ботово. Прием вели медики Ногинской больницы. Подобные осмотры очень удобны для тех жителей округа, которые проживают в отдаленных районах. Особенно услуга востребована у пожилых и людей с ограниченными возможностями.

«Все, кто пришел проверить свое здоровье, отметили оперативность и удобство такой формы обследования», — отметил Глава Черноголовки Хожаинов.

Профилактические осмотры позволяют своевременно выявлять различные заболевания, что положительно сказывается на тенденции к полному выздоровлению.