В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа состоялось празднование Дня России и Дня деревни

В Павловском Посаде, в живописной деревне Кузнецы, прошло яркое празднование, объединившее два важных события: День России и День деревни.

Мероприятие под названием «Россия начинается с тебя» стало настоящим народным гуляньем.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Тагировна Маркова, которая также отметила вклад уважаемых старожилов деревни.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Неспроста говорят: великое начинается с малого. Полет в космос — с мечты, Волга — с родника, а Россия — с малых деревень. День деревни традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет видимый след в душе. Желаю деревне и всем ее жителям процветания, счастливого будущего, новых побед и достижений, счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной деревни, мирного неба над головой! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!» — отметила Камиля Тагировна.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В программе праздника были представлены разнообразные развлечения для всех возрастов. Гости смогли попробовать свои силы в традиционных ремеслах, таких как плетение венков, и даже освоить азы стрельбы. Яркими красками сцену зажгли выступления студии восточных танцев «Бархат», а также захватывающие шоу-номера от Юрия Филатова, Валентины Николаевой и артистов Кузнецовского Дома культуры.

Ароматный чай из самовара, вкусные баранки, веселые танцы, песни и искренние улыбки создавали атмосферу настоящего народного праздника. Мероприятие было проведено в рамках общегородской акции «Успех в единстве поколений».

Деревня Кузнецы, расположенная в северной части Павлово-Посадского округа, является прекрасным местом, находящимся всего в 5 километрах от Павловского Посада.