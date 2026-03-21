В деревне Лемешово прошло заупокойное богослужение в родительскую субботу

В родительскую субботу Великого поста, 21 марта, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию в Ильинском храме деревни Лемешово, сообщила пресс-служба городского округа Подольск. По окончании литургии было совершено заупокойное чинопоследование — панихида.

Великий пост — это время не только для личного духовного труда, но и для особого поминовения тех, кто ушел от нас раньше. Церковь установила специальные родительские субботы, когда мы молимся о почивших православных христианах. В эти дни многие подольчане стремятся в храмы, наполняя свой дух молитвой — мостом, который соединяет два мира.

Так нынешнее поколение сохраняет связь с предками и острее чувствует принадлежность к корням и истории своей родины. Как отметил владыка Аксий, сила русского народа — в вере. Она помогает жить, творить и сохранять память для будущих поколений.

