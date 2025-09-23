В деревне Никитское округа Клин появится новое уличное освещение благодаря программе «Светлый город»

Деревня Никитское расположена в пяти километрах к югу от Клина. За последние годы поселение заметно увеличило свою территорию. Однако уличное освещение здесь не обновлялось уже продолжительное время, фактически фонари были установлены лишь в северной части населенного пункта.

В текущем году Никитское присоединилось к программе «Светлый город» вместе с еще тринадцатью другими населенными пунктами. Подготовительные работы были выполнены специалистами бригады «Чистого города» — они расчистили участки для монтажа опор. После этого подрядчик начал строительство новой линии электроснабжения, общей протяженностью около трех с половиной километров.

«Строительство линии уличного освещения здесь оказалось довольно сложной задачей, учитывая близость высоковольтных линий электропередач. Над территорией проходит одна высоковольтная линия, а на другой стороне – еще одна, расположенная вдоль узкой улицы. Установка освещения рядом с такой высоковольтной линией попросту невозможна,» – пояснил ситуацию Юрий Танель, заместитель директора МАУ «Чистый город".

В настоящее время подрядчик уже установил часть опор и даже частично проложил провода. До конца текущего года планируется запуск 110 энергосберегающих светильников.

«Для жителей не предвидится дополнительных выплат. Оплата будет осуществляться муниципалитетом из бюджета. Новые светодиодные светильники потребляют всего 90 Вт, в то время как прежние натриевые лампы – 150 Вт. Таким образом, экономия составит 60 Вт с каждого светильника,» – подчеркнул Виталий Луконин, заместитель начальника отдела электрических сетей МАУ «Чистый город».

Стоит отметить, что технология «Чистое небо,» предполагающая прокладку всех проводов под землей, в данном случае не представляется необходимой. Во-первых, воздушная линия электропередач по надежности эквивалентна двум подземным кабелям. Во-вторых, нагрузка на опоры будет оптимальной. И, конечно, жителям Никитского и так достаточно неба, в то время как с качеством уличного освещения ранее были определенные проблемы.