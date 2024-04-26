В деревне Новогуслево Талдомского округа состоялась «выездная администрация»

Во вторник, 23 апреля, глава Талдомского округа Юрий Крупенин, его заместители, депутаты фракции «Единая Россия» и профильные специалисты в рамках «выездной администрации» встретились с жителями деревни Новогуслево.

В ходе мероприятия жители деревни обращались с различными вопросами и предложениями, каждый из которых запротоколирован и взят в работу. Жителей проинформируют о принятых решениях.

Встречи с жителями Талдомского округа в формате «выездной администрации» проходят на регулярной основе. Сотрудники администрации и горожане положительно оценивают подобные мероприятия.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил Юрий Крупенин.

Встречи в подобном формате, как прежде, будут проходить в разных населенных пунктах муниципалитета. Жители могут сообщить о любой проблеме лично главе или его заместителям. Для администрации ценно мнение относительно уже реализованных проектов. Приветствуются рациональные предложения по благоустройству округа. Обсуждение всех этих вопросов при личной встрече способствует взаимопониманию и, как следствие, оперативной реализации проектов.