В деревне Павлово-Посадского городского округа пройдет выездная диспансеризация

Жителям деревни предложено:

• сдать анализ крови (общий и биохимический);

• сделать ЭКГ;

• пройти флюорографию;

• узнать антропометрические данные;

• измерить давление (артериальное и внутриглазное).

Жителей призывают приходить на осмотр натощак, чтобы анализы могли показать наиболее точный результат. После сдачи анализов и всех процедур квалифицированный терапевт проведет индивидуальную консультацию с пациентом.

Предварительно регистрироваться не стоит. Достаточно иметь при себе документы: паспорт и полис ОМС. Прием начнется в 09:00 и завершится в 13:00.

«Моя семья не первый раз сталкивается с такой формой диспансеризации. Проходим ее по очереди. В этот раз пойду и я проверю свое здоровье. Ходить утром в поликлинику у меня не получается из-за работы, а тут такая возможность, выходной день, да еще и рядом с домом. Да и я давно хотела проверить внутриглазное давление. Надеюсь, результаты будут без патологий», — сказала Ирина Сергеевна, житель д. Васютино

Своевременное выявление заболеваний позволяет медикам подобрать наиболее эффективный и менее вредный курс лечения.

Адрес проведения: д. Васютино (Павлово-Посадский городской округ), д. 1/1.