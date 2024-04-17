В деревне Решоткино прошла выездная администрация под руководством главы округа Клин

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, как 16 апреля прошла встреча в формате выездной администрации в деревне Решоткино.

Алена Сокольская отметила важность встреч с жителями округа в подобном формате.

«Обратиться со своими вопросами напрямую к специалистам окружной администрации без предварительной записи, не выезжая из своего населенного пункта. Такая возможность есть у жителей сельских поселений в рамках работы нашей «выездной администрации», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В выездной администрации приняли участие заместители главы округа по различным направлениям и главврач Клинской больницы Ольга Стебловская. Жители обращались с различными вопросами.

«Все эти вопросы будем решать поступательно», — заверила Алена Сокольская.

В частности, люди просили включить в план ремонта некоторые региональные и муниципальные дороги. Поступили обращения об их содержании и освещение. Глава городского округа Клин отметила, что данный запрос будет также отправлен в Мосавтодор.

Также возникли сложности с доставкой единого платежного документа и писем жителям из-за отсутствия почтальона. Этот вопрос будет решен в ближайшее время, отметила Алена Сокольская.

Фельдшерско-акушерский пункт требует проведения ремонта, а в программу капитального ремонта домов необходимо включить МКД. Глава округа проинформировала, что дом № 10 в Решоткино уже внесен в программу капитального ремонта кровли.

Кроме того, жители просят уделить приоритетное внимание благоустройству детского игрового комплекса и открытию спортивной площадки.