В деревне Серково городского округа Щелково появится долгожданная «народная тропа»

На территории городского округа Щелково в рамках программы «Пешком» в 2024 году появится 15 «народных троп».

Одна их них будет обустроена в деревне Серково.

Решено, что тропа соединит две точки в деревне — Дом учителя и дом №57Б. Ее протяженность составит 100 метров. Тропа появится на территории лесного массива. После завершения работ юные жители деревни смогут добираться до школы и обратно комфортно.

Сроки начала работ зависят от погодных условий. Завершить благоустройство планируют до конца года. О популярности проекта рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Программа «Пешком» популярна у жителей нашего округа. Новые пешеходные участки сделают дворы и общественные пространства более комфортными, уютными и привлекательными», — рассказал Андрей Булгаков.

В 2023 году на территории школы в Серково появилось собственное многофункциональное спортядро. На большом пространстве обустроили спортивную площадку для игры в баскетбол, футбол и волейбол, а также воркаут-площадку и полосу препятствий для начальной военной подготовки.

Проект реализовали в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». В вечернее время территория освещается. Спортядро ограждено, но вход свободен для всех жителей деревни. Ремонтные работы также провели в здании школы, в частности, заменили трубопровод холодного водоснабжения.

В рамках программы «Пешком» в городском округе Щелково за последние три года было обустроено 122 «народные тропы».