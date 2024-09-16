В деревне Талдомского округа прошла «выездная администрация»

В Талдомском городском округе состоялась встреча с жителями деревни Ермолино в рамках формата «выездной администрации».

Встреча прошла 12 сентября. Жители деревни Ермолино и прилегающих населенных пунктов задавали различные вопросы, на которые отвечали глава муниципалитета Юрий Крупенин, его заместители, депутаты фракции «Единая Россия» и руководители служб.

В число главных вопросов вошли следящие: ЖКХ, безопасность, благоустройство, ремонт дорог. Поступали также частые обращения. Каждое обращение принято в работу и находится на контроле у ответственных лиц.

«Практика выездных администраций отлично себя зарекомендовала, и она должна быть продолжена», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Летом встречи проводили на улице. Жители могли приходить с детьми, которые играли на площадке рядом. Взрослые же обсуждали важные вопросы по развитию округа. С наступлением осени встречи проходят в зданиях различных социальных объектов. Так, участники «выездной администрации» расположились в Ермолинском Доме культуры.