В деревне Талдомского округа установили 10 современных светильников

Проект направлен на устранение мест, в которых нет освещения с целью улучшения условий жизни населения. Одно из требований к установленному освещению — энергоэффективность. В частности, в рамках программы в деревне на улице Радужная установили 10 современных светильников. Протяженность новой линии — 450 м.

Проект начал работу в 2017 году. Он был ориентирован на то, чтобы жизнь в Подмосковье стала еще более безопасной. Кроме того, инициаторы программы были заинтересованы в том, чтобы досуг населения стал разнообразнее. Ведь светлые улицы позволяют жителям передвигаться по ним даже в вечернее время, а значит, чаще выходить из дому.

На территории региона было установлено более 112 тыс. светильников и 82 тыс. опор освещения, проложено более 2,4 тыс. км линий наружного освещения и освещено свыше 3,7 тыс. различных объектов. Светильники размещали на улицах, набережных и проездах. Таким образом, более чем на 2,6 тыс. муниципальных участках стало безопаснее и светлее.