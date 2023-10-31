В деревне Терново-1 завершен капитальный ремонт дороги

На улице Верхняя Слобода в деревне Терново-1 городского округа Кашира завершились работы по капитальному ремонту автомобильной дороги.

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на двух участках дороги общей протяженностью более километра. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«Все работы по ремонту дороги были выполнены качественно и в срок. Теперь для жителей улицы Верхняя Слобода подъезд к своим домам стал удобнее и комфортнее», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году в рамках реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» проведены работы по капремонту и ремонту 23 автомобильных дорог протяженностью более 16 километров.