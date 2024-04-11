В деревне Умрышенка подмосковной Каширы прошел субботник

Сотрудники МБУ «Благоустройство» и неравнодушные жители убирали поле, которое расположено вблизи деревни. Всего было собрано восемь кубических метров мусора.

На территории было много листьев и мусора, который жители устранили. Также участники субботника убрали сухостой и сломанные ветки. Всего в уборке было задействовано 15 человек.

О важности подобных мероприятий рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. После зимнего периода времени работы всегда много. Совместными усилиями можно преобразить родной регион. Особенно важно привлекать к работе молодое поколение. Примером для подражания в первую очередь должны выступать родители.

«Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория — дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос. 27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а «День добрых дел». Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителям, — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что неравнодушным жителям округов, которые активно помогают в уборке городских территорий, необходимо оказывать помощь.