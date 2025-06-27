В деревне Волосунино,округа Шатура, развернулись масштабные работы по газификации

В деревне Волосунино, расположенной в муниципальном округе Шатура, стартовали долгожданные работы по подключению к газовой сети. Этот населенный пункт стал участником губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2030 года», направленной на повышение комфорта и безопасности жизни граждан.

Прокладка магистрального газопровода в Волосунино началась в июне, и теперь прогресс очевиден.

«В настоящий момент проложено порядка километра и 300 метров. Общая протяженность газопровода составит 2,5 километра. Работы производятся силами подрядной организации», — рассказал заместитель директора по строительству филиала АО «Мособлгаз» Владимир Савич.

Планируется, что строительство газопровода в деревне Волосунино будет завершено в сентябре, а уже в январе следующего года объект будет официально сдан в эксплуатацию. Это откроет для шатурских домовладений возможность подключения к газовой сети, значительно улучшив качество жизни. Для шатурян это настоящий прорыв, ведь долгое время они были вынуждены обходиться без централизованного газоснабжения.



Жительница деревни Ирина Алеева прокомментировала:

«Мы очень ждем газификацию. Потому что без газа в наше время, в 21 веке, уже как-то трудновато. Эти баллоны без конца заправляем газом. Сегодня есть газ, где мы заправляемся, а после его может не быть. А свой газ есть свой газ».

По словам представителей администрации Шатуры, уже сейчас жители деревни Волосунино активно проявляют интерес к газоснабжению. На сегодняшний день подано около 50 заявок на газификацию частных домовладений. Это свидетельствует о высокой значимости проекта для округа Шатура и подчеркивает стремление шатурян к современному и комфортному образу жизни. Ожидается, что в будущем количество заявок будет только расти, что положительно повлияет на развитие инфраструктуры всего округа. Проект станет важным шагом в улучшении качества жизни в Шатуре и соседних населенных пунктах.