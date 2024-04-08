В десятку лидеров по посещаемости в Подмосковье вошел Пушкинский парк

Только на прошлой неделе Центральный парк в Пушкино посетили 19 тысяч жителей и гостей округа. Такими данными располагает Министерство благоустройства Московской области.

В рейтинге десяти самых посещаемых парков Подмосковья Пушкинский парк занял почетное шестое место.

Парк расположен по адресу: улица Некрасова, 3А. На его территории расположены теннисные и шахматные столы, баскетбольная площадка и скейтпарк. В парке обустроены различные спортивные комплексы и современные детские площадки. Амфитеатр и трибуны собирают много посетителей. Для любителей спокойных пеших прогулок на свежем воздухе обустроена прогулочная зона. По всей территории парка размещено много скамеек для отдыха.

Посетителям интересно находиться в парке в любое время года. На территории с целью обеспечения безопасности в круглосуточном режиме работает система видеонаблюдения.

В 2024 году в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» по просьбе горожан будут облагорожены 12 лесопарков Подмосковья.