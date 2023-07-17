В детсаде Свердловской области воспитанница выпила растворитель

Как сообщает издание «Vse42.ru» , девочке незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь. В связи с угрозой жизни и здоровью ребенка, региональный следственный комитет организовал проверку.

В городе Серов, что находится в Свердловской области, 12 июля произошел инцидент, связанный с маленькой девочкой. Стало известно, что она случайно выпила растворитель в детском саду. После происшествия Следственный комитет региона начал проверку данного случая.

Правоохранительные органы будут расследовать, почему такое опасное вещество оказалось доступным для воспитанников детского сада. Также поставлена цель выяснить, соответствует ли этот детский сад требованиям безопасности для жизни и здоровья детей.