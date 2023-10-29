В Детское поликлиническое отделение г.о Кашира поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики

Устройство пришло на замену аппарата УЗИ 2012 года выпуска и, в отличие от него, позволяет видеть образования размером менее 1 миллиметра.

«Как и любая компьютерная техника, а аппарат УЗИ относится именно к ней, все со временем устаревает. Появляются новые технологии, который позволяют увидеть более качественные картинки. Прогрессивные программы, которые позволяют лучше и более детально визуализировать какие-то образования. Новый аппарат позволяет проводить все виды исследований, которые назначаются врачами», — отметила Светлана Штеер, педиатр, врач ультразвуковой диагностики.

Размер аппарата УЗИ чуть больше обычного ноутбука. Он передвижной и при необходимости может быть использован при выездах в детские учреждения закрытого типа (интернаты, спецшкола) для диспансеризации. Самыми частыми видами УЗИ в детской поликлинике являются исследования брюшной полости, щитовидной железы. Если говорить о детях до 1 года, то это, в основном, УЗИ головного мозга. А к детям, первый раз проходящим ультразвуковое исследование, приходится находить особый подход, чтобы дать понять, что процедура безболезненная.

Когда контакт с ребенком налажен и он понимает, что это не страшно и не больно, врач спокойно проводит исследование.