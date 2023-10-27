В детской поликлинике Талдома работает новый «Земский доктор»

Теперь маленьких пациентов Талдомской больницы лечит новый детский врач. Педиатр Христина Логинова пришла сюда работать по программе «Земский доктор». Три года назад специалист окончила «Тверской государственный медицинский университет».

Христина Владимировна принимает и консультирует пациентов от самого рождения и до достижения 18 лет, лечит их и занимается профилактикой заболеваний.

Напомним, что кроме программы поддержки медиков «Земский доктор», согласно которой они получают денежную компенсацию, в Талдоме, как и во всем Подмосковье действует еще целый ряд видов помощи врачам и среднему медперсоналу. Это и компенсация оплаты съемного жилья, и участие в программах «Социальная ипотека», «Земля врачам» и проект «Приведи друга».