В детском саду подмосковных Химок устроили праздник осени
Фото: [пресс-служба администрации г.о Химки]
Праздничный утренник в честь золотой осени порадовал ребят из химкинского детского сада «Подковка».
Педагоги подготовили динамичную и разнообразную концертную программу, в которой самое активное участие принимали дети. Зрители, которыми стали родители, бабушки и дедушки аплодировали от души театральным сценкам, чтению стихов и песням.
Как отмечает депутат местного Совета Евгений Иноземцев, подобные праздники являются еще одной ступенькой в развитии творческих способностей юных горожан.