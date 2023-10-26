В детском саду подмосковных Химок устроили праздник осени

Праздничный утренник в честь золотой осени порадовал ребят из химкинского детского сада «Подковка».

Педагоги подготовили динамичную и разнообразную концертную программу, в которой самое активное участие принимали дети. Зрители, которыми стали родители, бабушки и дедушки аплодировали от души театральным сценкам, чтению стихов и песням.

Как отмечает депутат местного Совета Евгений Иноземцев, подобные праздники являются еще одной ступенькой в развитии творческих способностей юных горожан.