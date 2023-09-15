В детском саду Узбекистана более 20 детей пострадали из-за отравления

Как пишет издание «Vse42.ru» , все пострадавшие дети были госпитализированы в больницу города Ангрен.

Стало известно, что два дня подряд, 13 и 14 сентября, в местную инфекционную больницу стали поступать дети, у которых зафиксированы симптомы, свидетельствующие о пищевом отравлении. Таким образом, среди основных признаков наблюдались высокая температура, тошнота и рвота, а также нарушение стула.

В итоге 24 ребенка пришлось госпитализировать. У них диагностированы либо нарушения функций желудка, либо непосредственно само пищевое отравление. К слову, семерых пациентов уже отправили домой после получения первичной медицинской помощи. Очень важно, чтобы продукты в любых учреждениях соответствовали нормам и были пригодны для употребления, чтобы в дальнейшем минимизировать количество подобных случаев.