В девяти подмосковных округах открылись избирательные участки

В Подмосковье в девяти округах открылись 593 избирательных участка, члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования. Об этом сообщает официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В сообщении уточнили, что накануне в участковые избирательные комиссии (УИКи) передали все бюллетени. Перед началом голосования участки были проверены на безопасность, после чего помещения были сданы под охрану.

Жителям региона напомнили, что задать все интересующие вопросы можно в «Службу заботы».

Напомним, что с 12 по 14 сентября в регионе пройдут выборы местных Советов депутатов, они коснутся Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры и ЗАТО Молодежный (Наро-Фоминск).

