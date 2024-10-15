В ДК «Исток» г.о. Фрязино открыли выставку художника Константина Москалева

Во фрязинском Дворце культуры «Исток» провели торжественное открытие выставки члена Международного художественного фонда и Союза художников Подмосковья Константина Москалева. Известный художник, учитель высшей категории, лично провел экскурсию и рассказал про свои работы.

Мероприятие собрало много жителей Фрязино, любителей искусства и культурной жизни города. Яркие и светлые работы Константина Москалева известны во Фрязино, Москве и даже за пределами региона. Значимость и вклад в развитие родного округа неоспорима: это подчеркнули в ходе открытия выставки теплыми пожеланиями и благодарственным письмом.

Константин Москалев лично провел экскурсию, душевно и тепло рассказав про каждую работу и процесс создания. Он раскрыл, чем вдохновлялся, в какой технике работал и пообщался с посетителями, в том числе и со своими коллегами.

Желающие смогут посетить выставку фрязинского художника до конца октября в Доме Культуры «Исток» бесплатно.