В Дмитриевскую родительскую субботу верующие должны посвятить время молитве

В Дмитриевскую родительскую субботу православным рекомендуется воздержаться от шумных мероприятий и сосредоточиться на молитвах об усопших. Об этом сообщил священник Николай Конюхов в интервью ОТР, передает News.ru.

По словам священника, в этот день не следует устраивать застолья с алкоголем, ссориться или использовать нецензурную лексику. Также рекомендуется ограничить тяжелый физический труд.

Конюхов отметил, что соблюдение традиций не связано с языческими обычаями и страхом перед покойниками. Православное отношение к усопшим основано на любви и почитании, а не на суевериях, добавил он.

Цель Дмитриевской субботы — создать атмосферу духовного сосредоточения и памяти, уделяя внимание молитве и размышлениям о предках.

