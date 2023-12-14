В Дмитровском медколледже возобновились учебные занятия после капремонта

Как рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, на капремонт было направлено сто пятьдесят пять миллионов рублей. Теперь в здании колледжа появилось новое симуляционное оборудование и тренажеры для практических занятий, а также спортивная площадка, кабинеты стали более просторными. Благодаря модернизации в следующем году число студентов увеличат до шестисот человек. Сейчас их четыреста пятьдесят.

«В Подмосковье особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов. Поэтому ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в областном медколледже», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Сейчас в Дмитровском филиале готовят специалистов среднего звена по специальностям: сестринское дело, акушерское дело и лечебное дело. Каждый год колледж выпускает около ста двадцати медработников, большинство из которых впоследствии устраиваются в медицинские учреждения региона. В скором времени на базе филиала начнут обучать по программам дополнительного профессионального образования, рассказал, в свою очередь, директор Московского областного медколледжа Саркис Бабаян.

Фото: [ пресс-служба министерства здравоохранения МО ] Фото: [ пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу лицея в Протвино после капитального ремонта.