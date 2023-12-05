Андрей Воробьев проверил работу лицея в Протвино после капремонта

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лицея в Протвино, где впервые с 1961 года провели капремонт. Глава региона также пообщался с учащимися и провел встречу с педагогами Серпухова.

На время ремонта учеников перевели в два корпуса школы №3 неподалеку. Ремонтные работы завершились в октябре. В лицее обновили крышу, фасад, сантехнику, коммуникации, внутренние помещения, пищеблок, мебель. Также установили новое оборудование и провели благоустройство на прилегающей территории.

«Продолжаем также поиск учителей, поскольку с каждым годом количество школьников у нас растет, спрос на педагогов большой. Необходимо позаботиться и о тех, кто работает, и пригласить новых учителей. Поэтому и на муниципальном, и на региональном уровнях откроем ряд дополнительных программ — например, по аренде жилья», - рассказал губернатор.

В составе лицея — учебный корпус и два дошкольных отделения, где учатся около 600 детей и преподают более 60 учителей. В учреждении обустроены лаборатории, типография, музей, анимационная студия, центр детских инициатив. С 1991 года лицей с золотой медалью окончили 40 детей. Десять человек стали лауреатами премии президента РФ, 123 — стипендиатами премии губернатора Подмосковья. За три последних года в лицее два победителя и три призера финального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Губернатор осмотрел учебные кабинеты и спортзал, где подарил учащимся новые мячи для игры в баскетбол и волейбол. Учителя физкультуры обратились с просьбой об обустройстве покрытия для занятий гимнастикой и установке спортивных сооружений на территории учреждения.

Фото: [ Антон Чернов ]

В рамках встречи с руководством и педагогами городского округа Серпухов обсудили меры поддержки работников сферы образования. В их числе — соципотека, программа «Земский учитель», выплаты молодым специалистам и учителям стобалльников на ЕГЭ, доплата за классное руководство, премии победителям различных конкурсов среди педагогов.

Ранее сообщалось, что губернатор в Протвино ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив.