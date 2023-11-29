В Днепропетровске (на Украине после переименования город называется Днепр) 86-летняя женщина с медицинским образованием получила повестку в армию, пишет «Страна.ua».

Об этом случае рассказала в соцсетях внучка «призывницы». Она пояснила, что бабушка в 2022 году переехала в Днепропетровск из Артемовска. Согласно постановлению украинского правительства, все женщины-медики обязаны встать на воинский учет.

На Украине неоднократно сообщали о полном провале мобилизации после того, как в августе Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов и заменил их офицерами с фронта. При этом специалисты отмечают, что ВСУ на линии соприкосновения не хватает не столько боеприпасов, сколько личного состава.