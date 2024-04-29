В дни майских праздников в лесах Подмосковья проведут патрулирования

В дни майских праздников лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции будет проводить патрулирования в местах массового отдыха в лесах.

«Нарушителям лесного законодательства не уйти от ответственности. Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания», - подчеркнул зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

В регионе за поджог, ставший причиной лесного пожара, грозит ответственность. Это могут быть не только штрафы, но и лишение свободы на срок от восьми лет.

На территории лесов Подмосковья доступно свыше 1,2 тысячи специально оборудованных мест отдыха. Пользоваться ими можно бесплатно.