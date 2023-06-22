В ДНР будут судить украинского военного за убийство мирных жителей

В ДНР будут судить украинского военного, который застрелил шестнадцать мирных жителей Мариуполя. Подробности рассказало РИА Новости .

Местная прокуратура передала в суд дело Дениса Рашпля. Мужчина служил водителем батареи управления и артиллерийской разведки в украинской армии. По данным следствия, военный застрелил шестнадцать мирных жителей, а также покушался на жизни еще девяти человек, сумевших сбежать от обстрелов Свои преступления он совершил в промежутке между 28 февраля и 9 апреля прошлого года.

Было заведено уголовное дело за убийство двух и более лиц. Расследование завершено, а материалы дела переданы в Верховный суд ДНР.