В ДНР будут судить украинского военного за убийство мирных жителей
Фото: [©Андрей Старостин/РИА Новости]
В ДНР будут судить украинского военного, который застрелил шестнадцать мирных жителей Мариуполя. Подробности рассказало РИА Новости.
Местная прокуратура передала в суд дело Дениса Рашпля. Мужчина служил водителем батареи управления и артиллерийской разведки в украинской армии. По данным следствия, военный застрелил шестнадцать мирных жителей, а также покушался на жизни еще девяти человек, сумевших сбежать от обстрелов Свои преступления он совершил в промежутке между 28 февраля и 9 апреля прошлого года.
Было заведено уголовное дело за убийство двух и более лиц. Расследование завершено, а материалы дела переданы в Верховный суд ДНР.