В ДРН сдетонировал взрывоопасный предмет, в результате чего травмы получил мирный житель. Подробности рассказало РИА Новости .

В Макеевке, как сообщает СЦКК, 4 сентября сдетонировал взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе. К 19:30 выяснилось, что среди мирных жителей есть пострадавшие. По оперативным данным, ранения получил мужчина 1992 года рождения.

Также известно, что в Донецке есть еще двое пострадавших. Мирные граждане получили ранения не из-за детонации, а из-за обстрела города украинскими войсками.