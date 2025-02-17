В ДНР нашли крупный схрон с боеприпасами на заброшенном предприятии

Спецназовцы Росгвардии и сотрудники военной контрразведки нашли тайник, где были собраны разнообразные боеприпасы. Об этом пишет KP.RU .

Сотрудники Росгвардии по наводке сотрудников военной контрразведки нашли большой схрон с боеприпасами различных калибров. В тайнике лежали гранаты, мины, заряды к авиационным ракетам и гранатометам, а также взрывчатки, которые могли использовать для диверсий.

Спрятанный опасный груз лежал на заброшенном предприятии, которое постепенно затапливалось водой. Чтобы достать все предметы пришлось применить альпинистское снаряжение.

Все извлеченные предметы передали следственно-оперативной группе. Будут выяснять, кому может принадлежать схрон, а также устанавливать точное происхождение оружия.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с западными оружием и медикаментами.