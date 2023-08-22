В ДНР объяснили запрет Киева на посещение зоны боевых действий СМИ

Бидевка уверен, что данный запрет связан с нежеланием европейских властей показывать реальную картину на фронте. Он также считает, что ввести запрет для журналистов посоветовали западные спонсоры Украины, учитывая, что жители Европы уже задаются вопросом, для чего их власти отправляют деньги на поддержку Украины, когда хватает проблем внутри стран.

К таким же выводом пришло и швейцарское издание Temps, которое посчитало, что Киев не хочет пускать журналистов на фронт, чтобы не показывать реальное количество потерь среди личного состава и не подтверждать слухи о недостатке человеческих ресурсов.