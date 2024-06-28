В Волгодонске осудили жителей, не признавших распад СССР

Женщину и мужчину из Волгодонска Ростовской области наказали за письма чиновникам, в которых были сомнительные формулировки и откровенное непризнание распада СССР. В них увидели провокацию чувства розни к определенной группе лиц. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу судов по региону.

Жители Волгодонска имели неосторожность составить письма по образцам из Сети, заполнили их и отослали на имена чиновников. Женщина обратилась в главе города, но сделала это некорректно и неправомерно. В письме нашли признаки ложной идентификации, искажение образа представителей госорганов власти РФ, ложную атрибуцию и многое другое. Суд признал женщину виновной и назначил штраф размере 12 000 рублей.

Такая же история случилась с мужчиной. Он повелся на некий образец письма в интернете и отправил на имя главы администрации города. В его обращении нашли те же самые элементы экстремизма, ложную идентификацию и так далее. Он использовал в письме формулировки, с непризнанием распада СССР, существования РФ. На допросе мужчина отметил, что родился в советское время и имел гражданство. Суд назначил ему штраф в размере 15 000 рублей.

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