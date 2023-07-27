В ДНР рассказали о вывозе детей за границу властями Украины

Как рассказала местная жительница Лилия Веремеева, в такой ситуации оказалась ее дочь, которую насильно увезли в западную часть Украины, откуда ее готовились отправить за границу. Мать также отметила, что ее несовершеннолетнюю дочь забрали без каких-либо документов, а оригиналы оказались недействительными. Позже папку с документами девочки нашли, но в них она значилась сиротой.

Сама девочка, незаконно увезенная от родителей, рассказала, что завуч вызвала машину в школу, а затем детей увезли. По словам ребенка, дети думали, что машина едет до города Северный в ЛНР, но их повезли дальше. В итоге дети оказались в Львовской области, где провели несколько месяцев.