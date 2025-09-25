В документы россиян предложили вписать новые данные

В России предложили вносить сведения о группе крови и резус-факторе в паспорта граждан для оперативного доступа к этой информации в экстренных ситуациях. Об этом сообщило РИА Новости .

Депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с инициативой дополнить паспорта граждан России информацией о группе крови и резус-факторе. По мнению авторов законопроекта, это поможет медикам оперативно оказывать помощь в экстренных ситуациях, когда доступ к медицинской карте пациента невозможен.

Предложение также предусматривает фиксацию этих сведений в свидетельствах о рождении. Считается, что постоянное наличие жизненно важной информации в основном документе позволит сократить время на подготовку к переливанию крови и другим неотложным процедурам, что особенно критично при массовых происшествиях или внезапных заболеваниях.

Ранее россиянам раскрыли, в каких случаях QR-код может заменить паспорт.