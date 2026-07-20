В долгах за один клик: может ли одно касание повесить на жителей Подмосковья грабительские кредиты

Читатели REGIONS забили тревогу: в соцсетях обсуждают схему, где случайное касание экрана якобы может оформить микрозайм или зарегистрировать номер на платном сервисе. Однако эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: само по себе открытие СМС или пуша не способно автоматически списать деньги или взять кредит. Реальная угроза — в переходах по ссылкам и невнимательности.

Речь идет о сим-пуш — уведомлениях, всплывающих поверх открытых приложений. Пользователи опасаются, что во время игры или переписки достаточно нечаянно нажать на такое окно, чтобы подтвердить нежелательное действие. Галактион Кучава развеял страхи: в само СМС нельзя встроить функцию, которая при простом открытии автоматически перенаправит пользователя куда-либо. Опасность возникает, только если человек переходит по ссылке или нажимает на активный элемент.

Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под фотографии, надписи или кнопки. После клика пользователь попадает на фишинговый сайт, где его попытаются убедить ввести номер телефона, реквизиты карты или код из сообщения. Одного случайного касания для подтверждения операции через «Госуслуги» или банковские системы недостаточно. Но риск столкнуться с недобросовестными коммерческими сервисами, платными подписками и фишинговыми страницами остается высоким.

Эксперт советует отключить ненужные уведомления в приложении оператора и настройках смартфона. При регистрации на сайтах не стоит автоматически соглашаться на рассылки и давать лишние разрешения. Особое внимание — к всплывающим окнам с призывами срочно нажать на кнопку или подтвердить данные. Если неизвестный сервис уже получил номер или реквизиты карты, необходимо связаться с оператором и банком, а также проверить активные подписки.

«Важно отслеживать свою цифровую активность и лишний раз нигде не давать согласия. Не нужно автоматически нажимать „принять все“, не разобравшись, на что именно вы соглашаетесь», — заключил Кучава.

С 1 сентября в России вводится единый QR-код для оплаты, объединяющий СБП, кешбэк и цифровой рубль. Экономист Ольга Дорошина предупредила о новой схеме: мошенники наклеивают свои коды поверх оригинальных или присылают фальшивки под видом подключения к Wi-Fi. Эксперт советует сканировать коды только через банковское приложение, проверять имя получателя и не открывать коды из писем и сообщений.