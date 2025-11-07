В Долгопрудном открылся Центр русской культуры, где Жар-птица встречает гостей

В Долгопрудном на базе Дома культуры «Вперед» открылся Центр русской культуры. Это новое пространство, оформленное в народном стиле: вход украшен кокошником, стены — изображениями Жар-птицы и строками из русских сказок.

Цель проекта — познакомить жителей с традициями и ремеслами предков. В Центре проводятся бесплатные мастер-классы, где взрослые и дети изучают русскую вязь, народные промыслы, особенности национального костюма и музыкальных инструментов.





«Далеко не в каждом городе есть место, где можно приобщиться к народному творчеству, узнать основы русской культуры. Мы изучаем иностранные языки, копируем зарубежные тренды, но часто забываем о своем исконном», - рассказала директор ДК «Вперед» Анна Кошелева.

В планах учреждения — освоение домотканого ткачества, изготовление оберегов и лаптей, а также создание выставок с участием мастеров народного искусства. Все занятия проходят бесплатно по предварительной записи.

Мастер-классы уже вызвали большой интерес — запись на ближайшие недели полностью заполнена. Анонсы мероприятий и регистрация размещаются на сайте и в соцсетях ДК «Вперед». Центр русской культуры находится по адресу: пл. Собина, д.3, кабинет 30.