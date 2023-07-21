В Долгопрудном провели первую операцию по эндопротезированию плечевого сустава

Семидесятидвухлетняя женщину с жалобами на сильную боль в правой руке поступила в травматологическое отделение Долгопрудненской больницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что специалисты провели диагностику. Выяснилось, что пациентка получила многооскольчатый перелом головки и шейки правого плеча со смещением после неудачного падения на улице. При этом головка плеча представляла из себя множество мелких деформированных костных осколков, не подлежащих восстановлению.

Заведующий травмацентром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что единственным способом восстановить функцию правой верхней конечности являлось эндопротезирование правого плечевого сустава. К счастью, операция прошла успешно.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения. Ожидается, что двигательные функции руки восстановятся после прохождения полного курса реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детскую областную больницу в Красногорске, которую Подмосковье строит при поддержке президента России, планируется сдать досрочно.