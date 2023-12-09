В Долгопрудном состоялась встреча студентов и специалиста в сфере информационной безопасности

Отмечается, что данная встреча привлекла внимание не только студентов МФТИ, но и учащихся других учебных заведений. Евгений Касперский говорил о подходах к кибербезопасности, которые уже сегодня называют «визионерскими». Речь о кибериммунитете.

«Самыми главными угрозами кибербезопасности сегодня являются хакерские атаки на критическую инфраструктуру. Возможности появления чего-то более опасного я не вижу даже за „горизонтом событий“. Одной удачной атакой можно вывести из строя целый промышленный объект. Главная опасность в том, что хакеры могут не взламывать всю систему целиком, а воспользоваться выходом в интернет отдельного объекта», — отметил Касперский.

По его словам, IT- систему крупного предприятия или отдельно взятого устройства необходимо изначально разделить на изолированные части и строго контролировать взаимодействие между ними. Нельзя, чтобы они контролировались через единый центр.

Гостей мероприятия интересовали самые разные вопросы от взлома ультрасовременной машины Тесла без помощи рук до использования хакерами дипфейков. Евгений Касперский отметил, что технические способы решения проблемы есть, но они не гарантируют полной безопасности.

«Классическая криминалистика уходит в прошлое. Нельзя доверять никому. Даже самому себе», — отшутился он.

Спикер призвал студентов работать в кибербезопасности, заверив, что их жизнь станет увлекательной и похожей на хороший детектив. В ходе мероприятия Евгений не раз отметил различные направления для сотрудничества «Лаборатории Касперского» и МФТИ в плане дальнейшего совершенствования отечественных систем кибербезопасности.