В Доме культуры Каширы для военных СВО прошел авторский концерт «Верим и ждем»

Маргарита Адясова посвятила концерт участникам спецоперации и ветеранам боевых действий. Гостями мероприятия стали более ста семей тех соотечественников, кто отважно защищает Родину от агрессии неонацистов. На концерт они приехали из разных городов Подмосковья и регионов России. Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов также посетил мероприятие.

Михаил Шувалов поблагодарил Маргариту Адясову за активную гражданскую позицию. Спикер также обратился со словами благодарности к действующим военным СВО и ветеранам боевых действий за их самоотверженность и преданность Родине. Глава Каширы сказал теплые слова в адрес семей военнослужащих, которые верят в победу Героев.

«За каждой песней — реальные истории Героев и их семей. Символично, что концерт прошел в День ветеранов боевых действий и на него пришли наши каширяне-участники СВО. На мой взгляд, это очень правильно — через стихотворения, через музыку, через культуру рассказывать об этой войне, чтобы каждый из нас знал и помнил о подвиге всех тех, кто защищал и защищает нашу Родину», — отметил Михаил Шувалов.

Перед исполнением каждой композиции Маргарита Адясова рассказывала, какая история вдохновила на ее создание. Так, песня «Небесная рать» посвящена каширянину Николаю Кульневу и всем Героям, которые погибли на поле боя. Исполнение музыкальной композиции сопровождалось видеорядом с портретами земляков Николая Кульнева, Ивана Носкова и Ивана Бондаря, которые были награждены орденом Мужества.

Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев адресовал слова признательности автору-исполнителю из Санкт-Петербурга. Спикер поблагодарил всех соотечественников, кто принимал участие или продолжает защищать Родину в зоне СВО.

На концерте в зале можно было заметить руководителя местного отделения Комитета семей воинов Отечества Наталью Кульневу, председателя Совета депутатов городского округа Кашира Сергея Бурова, представителей депутатского корпуса, общественных организаций и волонтерского движения.