В доме под Тверью нашли тела двух человек: заведено дело

В СНТ «Зеленый сад» под Тверью в одном из частных домов обнаружили тела пожилой пары. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранительные органы для проведения расследования. По информации ведомства, трупы обнаружили в воскресенье, 12 января. Характер смерти мужчины и женщины, уточнили в СК, свидетельствует о том, что она может носить криминальный характер.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также с целью выяснения деталей инцидента назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Полицейские активно работают над сбором вещественных улик. Также правоохранители занимаются поиском злоумышленника, совершившего преступление.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Московской области в одном из поездов пассажир упал на беременную. Инцидент произошел в плацкартном вагоне. Пострадавшая сейчас находится в больнице.