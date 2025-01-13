Пассажир свалился с верхней полки поезда на беременную в Подмосковье, женщина в больнице

В Подмосковье мужчина упал на беременную женщину с верхней полки в вагоне плацкартного типа. Об этом стало известно от источника, близкого к ситуации, передает телеканал РЕН.

Согласно информации, полученной из источника, инцидент случился 11 января в поезде дальнего следования, который следовал по маршруту Самара — Санкт-Петербург. В результате происшествия женщина получила травмы, ее состояние оценивается медиками, как средней степени тяжести.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы двух костей стопы, — говорится в материале.

Отмечается, что здоровье будущего ребенка пока вне опасности.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в Кемеровской области, двое мужчин совершили жестокое нападение на женщину, которая гуляла с ребенком нат руках. Молодчики нанесли ей многочисленные удары молотком. Все происходящее они записывали на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.